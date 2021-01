Daria Radionova, actuala iubită a lui Alex Bodi, reacționează dur! Ce spune despre Bianca Drăgușanu

Daria Radionova, noua iubită a lui Alex Bodi și, din spusele ei, viitoarea lui soție, a vorbit despre cum a ajuns cunoscută, dar și despre Bianca Drăgușanu, fosta soție a omului de afaceri.

Daria Radionova a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sa personală pentru cancan.ro. ”Tot timpul mi-am dorit ca viața mea să fie privată și nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine. M-am născut în Moldova, dar am părăsit-o la vârsta de 15 ani.

Am vrut să studiez în străinătate și părinții mei m-au trimis la un internat din Marea Britanie. Mi-a plăcut acolo și am decis să îmi continui studiile la Londra. După ce am terminat studiile în domeniul afacerilor și al managementului, mi-am dorit să îmi creez propria linie de haine.

Când părinții mei mi-au dăruit un Mercedes de ziua mea, am decis să-l fac unic și să-l acoper cu un milion de cristale Swarovski. Când mașina a fost gata și am scos-o pe stradă, am primit o atenție nebună. Toată lumea a fost șocată și interesată de mașină și de mine, cine sunt și așa mai departe.

Acel Mercedes mi-a adus faima. Jurnaliști veneau din multe țări pentru a vedea mașina și pentru a mă intervieva. Am decis să folosesc această faimă într-un mod corect și profitabil. Mi-am creat propria linie de îmbrăcăminte.

Nimeni, în afară de părinții mei, nu m-a ajutat în această viață. Nu am nevoie de ajutor, dar aș dori să clarific acest lucru. Mulți oameni presupun lucruri diferite. Am realizat multe, iar părinții mei sunt mândri de mine”, a declarat actuala iubită a lui Alex Bodi.

Daria Radionova a vorbit și despre Bianca Drăgușanu, fosta soție a lui Alex Bodi: ”Nu am niciun mesaj de trimis acestei femei. Viața ei nu mă interesează și nu mă deranjează. A spus multe lucruri rele despre mine și a încercat intenționat să mă doboare. Nu voi face asta, la rândul meu. Ea știe cine este și nu trebuie să amintesc eu nimănui.”

Sursa foto: Instagram Daria Radionova / Alex Bodi