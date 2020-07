Decizia pe care Rodrigo Alves a luat-o cu privire la tranziția în femeie. Ce a hotărât vedeta

Roddy/Rodrigo Alves a dezvăluit că își dorește ca de acum înainte să i se spună Jessica și că intenționează să facă demersurile legale pentru a-și schimba numele.

Vedeta transgender de 36 de ani continuă procesul de a se transforma în femeie, iar în urmă cu câteva săptămâni și-a injectat 9 litri de lichid în posterior și și-a ajustat coapsele.

Într-o intervenție în cadrul show-ului This Morning, Roddy/Rodrigo Alves a declarat: ”M-am dezvoltat din punct de vedere personal, am fost născută o femeie transgender.”

”De-a lungul anilor m-ați cunoscut, am luptat pentru faptul că întotdeauna am fost femeie pe interior. Prioritatea mea este să îmi continui tranziția. Mi-ar plăcea să am un copil”, a adăugat Jessica.

”Am încercat să dau tot ce-i mai bun, deoarece m-am născut bărbat. Dar eram foarte depresivă și nefericită”, a explicat vedeta.

