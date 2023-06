Denis The Motans, anunț pentru fani: ”Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României”

Denis The Motans a făcut recent un anunț pentru fani pe social media. Acesta a anunțat ce planuri are pentru perioada viitoare.

Cântărețul, care a fost antrenor la Vocea României sezonul trecut, a menționat: ”Am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii ani.

Venim să ne vedem!

După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme”, a scris Denis pe contul său de Instagram.

Vestea grozavă despre album și turneu a fost însă completată de o mențiune: ”Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă.

A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi. Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis.

Ne devem în fața scenei”, a încheiat mesajul pentru fani Denis The Motans.