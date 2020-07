Detaliul intim periculos al lui Kanye West, pe care americanii nu-l știu despre rapper

Kanye West vrea să fie președintrele SUA, încă americanii trebuie să afle un detaliu important despre cel mai neașteptat candidat din 2020. Soția lui, Kim, și familia știu totul, dar au păstrat secretul.

Kanye West va fi „dezbrăcat” de toate secretele în campania pentru prezidențiale, pentru a fi sabotat în drumul lui spre Casa Albă. Așa fac, de regulă, politicienii cu adversarii înscriși în cursa electorală, însă ce ascunde Kanye West trebuie să afle toți americanii.

Un apropiat al rapper-ului, care nu-l prea are la inimă se poate spune, a dezvăluit în presă că soțul lui Kim Kardashian este „bipolar” și are un „comportament imprevizibil”. Sursa celor de la revista People susține că rapper-ul se luptă de ani buni cu această afecțiune, pe care o poate ține sub control câteva luni pe an.

„Kanye a fost bine, o bună bucată de vreme. În trecut, a suferit de episoade maniacale și depresive, care sunt legate de tulburarea sa bipolară. În acest moment, se luptă iar cu asta”, a dezvăluit persoana care a dorit să rămână anonimă. Conform acesteia, tulburările țin câteva săptămâni, după care lucrurile revin la normal.

Aceeași sursă susține că soția lui, Kim, știe asta și este profund îngrijorată. „Comportamentul lui Kanye este imprevizibil. Ea este îngrijiorată”, a întărit sursa citată.

Mai mult ca sigur, Kanye West va trebui să răspundă acestor alegații, fiindcă americanii i-o vor cere.

Kanye West, care este cel mai bogat rapper din lume, și-a anunțat pe 4 iulie candidatura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. Deși a transmis un mesaj hotărât în legătură cu intrarea în politică direct în liga celor mari, West nu s-a înscris încă în cursa pentru Casa Albă.

