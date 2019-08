Dwayne Johnson s-a însurat! Cum arată rochia superbă purtată de mireasa lui The Rock

Sunt împreună din 2007, au doi copii, dar de abia acum au devenit soț și soție. Dwayne Johnson și partenera sa, Lauren Hashian, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Hawaii, locul de origine al actorului.

Cuplul avea planificată căsătoria în 2018, însă au amânat-o cu un an în momentul în care au aflat că urmează să fie din nou părinți. The Rock și partenera să au împreună două fetițe: pe Jasmine, în vârstă de trei ani, și pe Tiana, care are numai un an și trei luni. Dwayne Johnson mai are încă o fată, pe Simone, în vârstă de 18 ani, rezultată din prima căsnicie.

În culmea fericirii, Dwayne Johnson a publicat două imagini superbe de la nuntă pe contul de Instagram. În numai trei ore de la publicare, a primit peste 6 milioane de like-uri.

Mirii au fost îmbracați în alb, iar mireasa a strălucit într-o superbă rochie din dantelă, tip sirenă. Într-un peisaj spectaculos, la apus de soare, cu oceanul în spate, The Rock și soția par cu adevărat un cuplu împlinit.

Dwayne Johnson a fost desemnat de revista People cel mai sexy bărbat în viață, iar anul trecut a fost numit cel mai bine plătit actor de la Hollywood.

Măsoară 1.96 metri și cântărește circa 115 kilograme, fară să aibă însă vreun surplus de grăsime. Pentru această performanță petrece ore în șir în sala de fitness. The Rock nu trișează niciodată când vine vorba de sport și merge cu conștiinciozitate la sală să își facă exercițiile zilnice.