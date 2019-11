El este "Hulk" al Iranului. Sajjad Gharibi face furori pe Instagram cu fizicul său enorm

Martyn Ford și-a găsit nașul la capitolul culturism. Sajjad Gharibi este un iranian, care a devenit un fenomen pe Instagram datorită fizicului său enorm.

Iranianul Sajjad Gharibi, în vârstă de 27 de ani, a devenit celebru în toată lumea datorită fizicului său impozant, fiind poreclit de fanii săi "Incredibilul Hulk". Acesta este un culturist și specialist în artele marțiale, cântărind aproape 180 de kilograme.

"Hulk" al Iranului a absolvit o facultate cu profil economic din Iran. Totuși, acesta și-a dezvoltat o carieră în industria cinematorgrafică, jucând în mai multe producții iraniene.

După ce a devenit celebru pe rețelele de socializare, Sajjad Gharibi a fost provocat de starul din UFC, Brian Ortega. "Vreau să-l strivesc pe Hulk din Iran", delcara Ortega. Diferența dintre cei doi este una colosală, în condițiile în care Daniel Ortega are 1,75 metri și 69 kilograme. Gharibi a acceptat provocarea venită din partea colosului britanic Martyn Ford, însă lupta a fost anulată.









Conform The Independent, Sajjad Gharibi are un fizic impresionant nu numai datorită antrenamentelor spartane din sala de sport, ci datorită alimentației pe care o are. Hulk al Iranului are un regim, care este compus din fructe, pește, pui și lapte. Acesta a declarat că mănâncă de 11 ori pe zi, iar în zilele normale doar de 7 ori.

În anul 2016, acesta s-a oferit să intre în armata siriană pentru a combate trupele teroriste ISIS: "Sunt un apărător al țării mele. Vreau să-i mulțumesc generalului Soleimani și tuturor soldaților care și-au pierdut viața în Siria. Ei sunt eroii mei"



