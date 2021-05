Ellen DeGeneres renunță la show-ul care a făcut-o celebră în toată lumea: “Nu mai este o provocare!”

Regina talk-show-ului american a făcut recent anunțul, iar NBC, postul care difuza show-ul, este deja în căutarea unei fețe noi care să-i facă pe americani să râdă cu poftă și să-i țină lipiți în fața televizorului.

Contractul realizatoarei TV expiră în 2022. Ea a mărturisit că avea de gând să renunțe la show după sezonul 16, însă a acceptat să mai semneze pentru trei ani cu NBC. “Am stabilit pe încă trei ani şi am ştiut că va fi pentru ultima dată. Acesta era planul”, a mai spus Ellen.

“Tifanny este favorită. Are umor și este empatică. Este în fruntea listei pentru un show în timpul zilei. Are un suflu nou”, a declarat o sursă NBC, potrivit Page Six

Fotografii: Getty Images