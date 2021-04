Emily Burghelea a născut. Prima imagine cu bebelușul

”Ceva mai frumos de atât nu există pe pământ”, a scris Emily Burghelea după ce și-a văzut pentru prima dată fetița în brațele ei. Vedeta a născut aseară, la 22.40, după un travaliu care a durat 24 de ore.

”La 22.40 am născut pe cale naturala o fetita perfect sanatoasa de 3200g de care m-am indragostit instantaneu. A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. A fost extrem de intens, dar nu m-am dat batuta. Am tinut-o in brate imediat dupa expulzie si m-am pierdut in ochii ei mari si frumosi! ? Ceva mai frumos de atat nu exista pe pamant. Ne uitam una la alta cu atata pasiune! A fost atat de puternica! A rezistat travaliului greu, s-a luptat si a castigat! Este minunata! Sa stiti ca doamna dr. a spus ca seamana cu @iubitul_lui_emily”, a scris ea pe Instagram.



Iubitul ei, Andrei, a postat și el o imagine prin care a dat vestea că este tătic.



