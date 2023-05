Finala Eurovision 2023: Kate Middleton apare cântând la pian în videoclipul de deschidere

Finala concursului Eurovision 2023 are loc sâmbătă, 13 mai 2023, la Liverpool, în Marea Britanie. 26 de țări se duelează în voce pentru a obține trofeul, însă doar una va ieși victorioasă. Deși anul trecut Ucraina a fost cea care a ieșit pe primul loc în clasament, aceasta nu a putut organiza finala din cauza invaziei rusești.

În această seară, 26 de țări luptă pentru trofeu: Croația, Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia, Norvegia, Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, Slovenia, Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Ucraina.

Din păcate, România nu a reușit să se califice în finală și a fost descalificată în cea de-a doua semifinală, când Theodor Andrei a interpretat melodia „D.G.Y. (Off and on)”.

Show-ul a început cu o interpretare spectaculoasă a piesei câștigătoare de anul trecut, a ucrainenilor Kalush Orchestra. În videoclipuri de deschidere a existat o secvență în care Catherine, Prințesa de Wales, cântă la pian.

A royal welcome to the #Eurovision Grand Final ???? pic.twitter.com/ioKFjC9oph

A #Eurovision surprise ????

A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.

Enjoy the show, Liverpool ???? pic.twitter.com/y4WDuWvOvb