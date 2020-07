Flavio Briatore are o nouă iubită. Cum arată modelul cu 56 de ani mai tânăr decât el

Flavio Briatore a fost căsătorit timp de nouă ani cu Elisabetta Gregoraci, iar cei doi au divorțat de comun acord în 2017.

De atunci, bărbatul de 70 de ani ar fi avut relații cu câteva femei mult mai tinere decât el, cea mai nouă cucerire a fostului magnat din Formula 1 fiind Maria Ludovica Campana.

Potrivit presei din Italia, tânăra de 24 de ani ar fi nouă iubită a miliardarului, iar cei doi s-au întâlnit în Porto Cervo. Chiar dacă nu există o confirmare a informației, Flavio și Maria au fost fotografiați în timp ce se aflau pe iaht-ul bărbatului.

Maria Ludovica Campana a fost finalistă Miss Italia, iar în prezent este creator de costume de baie. Înaintea relației cu frumoasa italiancă, Flavio Briatore a fost cuplat cu Benedetta Bosi (20 de ani), la sfârșitul anului trecut.

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde - Diana C: „Membrul 5GANG care nu are ce cauta in trupa”