Holly Madison, dezvăluiri de la orgiile lui Hugh Hefner: ”Oribil!”

Holly Madison se declară ”recunoscătoare” pentru faptul că nu a rămas niciodată gravidă în timpul relației de șapte ani pe care a avut-o cu fondatorul Playboy, Hugh Hefner.

”Mi-am dat seama că era vina lui. Eu eram sănătoasă. Era el prea bătrân”, a declarat Holly (41 de ani), în cadrul podcast-ului ”Call Her Daddy”.

”În prima noapte în care am făcut sex, m-am gândit: Ok, am făcut-o și pe asta. Îmi place să-mi încalc propriile limite, dar nu m-am simțit bine făcând asta. Acum trebuie să transform această situație în ceva”.

Holly a mai spus că nu a putut să se mute în vila Playboy până nu a făcut sex cu editorul-șef, care pe atunci avea 75 de ani.

”Nimeni nu era invitat să locuiască acolo până nu se culca cu el”.

Fostul iepuraș Playboy l-a descris pe Hugh Hefner ”plictisitor”, ”plat” și ”monoton” în pat și acum realizează că nu era îndrăgostită de el, ci mai degrabă suferea de ”sindromul Stockholm”.

Holly a mai vorbit și despre sesiunile de sex în grup, care aveau loc de două ori pe săptămână: ”Închipuiți-vă cum e să faci sex într-o cameră plină de femei care te urăsc. Și tu știi că spun numai tâmpenii despre tine. A fost oribil!”.

Foto; Profimediaimages.ro, Getty

