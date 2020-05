Horia Brenciu se mândrește cu o familie minunată. Cum se distrează artistul alături de copii

Vrei s-o surprinzi plăcut pe iubita ta soție in carantină? :-) Nimic mai simplu! Ia o cutie pentru depozitare, golește-o, umple-o cu apa caldă și cu rățuște de plastic și invită-ți copiii in “piscină”! Scopul? O ora de relaxare în care jumătatea ta va putea citi, odihni sau uita la serialul ei preferat! :-) PS - Sa nu fii surprins! Cutia pentru depozitare e deja in casa ta! O gasesti in pod sau in debara! Nu trebuie sa investești nimic! :-)

A post shared by Horia Brenciu (@horiabrenciu) on Apr 27, 2020 at 1:34am PDT