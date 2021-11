 Îl mai ții minte pe CRBL? Cu ce se ocupă după ce s-a mutat în Spania cu soția și fiica 

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut publicului larg sub numele de CRBL, s-a mutat în Spania împreună cu soția și fiica lor. Artistul este mulțumit de decizia luată și recent a vorbit despre modul în care i s-a schimbat viața.

CRBL și soția sa, Elena, s-au mutat în Spania în urmă cu aproximativ în an. Solistul, fost membru al formației Simplu, se bucură pentru hotărârea luată și nu regretă, nici măcar preț de o clipă, decizia de a pleca din România. CRBL mărturisește că s-a integrat în Spania și că știe să comunice destul de bine în limba spaniolă, deși nu intenționează să o învețe intensiv.

CRBL a făcut și o promisiune fanilor săi. Artistul susține că și-a schimbat radical stilul muzical, însă pregătește o surpriză celor care îl urmăresc cu drag.

”Nu am ţinut niciun concert de când am ajuns în Spania. Asta deşi muzica a continuat să se numere printre prietenii mei apropiaţi. Ştiu însă că am ajuns în faza în care nu mai caut comercialul, că m-am schimbat. Şi nu doar eu! S-a schimbat muzica, s-a schimbat gândirea oamenilor. Sincer, nu ştiu dacă românii sau spaniolii îmi mai înţeleg muzica. Iar asta nu e un reproş. Am ales să mai aştept o vreme, să mai caut. Vă spun doar atât: lucruri serioase şi mari urmează!”, a fost mesajul lui CRBL.

Vezi și: Share în bucate cu Alex Petricean - Chifteluțe și plăcintă de cartofi