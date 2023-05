Imagini cu Bia Khalifa când nu avea operații estetice. „Cât de frumoasă erai!”, au reacționat admiratorii

Bia Khalifa este una dintre cele mai controversate persoane din spațiul public din cauza aparițiilor sale excentrice. Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a reacționat recent la mesajele haterilor din online, în care este judecată pentru operațiile estetice. Drept răspuns, tânăra a publicat mai multe fotografii cu ea din perioada adolescenței, când apela doar la machiaj.

Bia Khalifa a răbufnit pe rețelele sociale, după ce a primit mai multe mesaje critice despre felul în care arată. Tânăra nu s-a ferit să publice un răspuns din partea unei urmăritoare, care i-a scris în dreptul unei poze de la Insta Sory: „după 700 de operații”.



„În ultimul timp, am văzut că mulți oameni îmi spun „ești de plastic”. Nah, este doar o operație, toată lumea poate fi frumoasă, așa că ia niște poze cu mine la 14 ani, fără artifici, fără silicon. M-am născut FRUMOASĂ. Și voi, frumoaselor, încetați să mai fiți atât de nesigure, purtând sutiene push up. Îmi spui mie că am silicioane? Scoate-ți tufa dublă plină cu șosete și economisește niște bani pentru terapie sau pentru implant mamar. Nu te mai rușina, am plătit pentru tot ce mi-am făcut, exact așa vreau să arăt. Să-ți fie rușine , uită-te în oglindă, nu ai planuri, ești trist, ești supărat. Eu nu sunt. Mica ta umbră nu-mi va stinge niciodată lumina soarelui.

Oamenii încearcă să te doboare, îți întind capcane peste tot! Mă puteți urî cu toții împreună. NU SUNT SINGURĂ, AM PE DUMNEZEU ȘI SUNT O ZEITĂ”, este o parte din mesajul Biei Khalifa.

Bia Khalifa și-a făcut mai multe tatuaje, chiar și pe față, iar pe dinți are aplicații metalice cu litere. Ea nu se ferește să-și expună corpul în ipostaze provocatoare. Vezi în galeria foto de mai sus cum a pozat topless, înainte de a recurge la operații estetice.

„Erai mai drăguța înainte”, „Era top de mică”, „Erai mai frumoasa netatuată”, „Cât de frumoasă erai!”,

„Mai simplă și mai frumoasă”, sunt doar o parte din reacțiile internauților.

Bia Khalifa își câștigă existența prin postarea de conținut XXX pe platforma OnlyFans, acolo unde internauții plătesc sume modice pentru a o vedea pe blondină în toate ipostazele. Ea s-a făcut remarcată recent, după ce a ajuns în camera de hotel a rapperului internațional 6ix9ine, despre care a oferit multe declarații AICI. Aceasta nu doar că a avut parte de o întâlnire cu artistul care a făcut senzație la Beach Please, ci s-a și sărutat senzual cu el și a postat imaginile pe Instagram.



