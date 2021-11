INTERVIU De ce s-a despărțit Filotheea de Vasile de la Gospodar fără pereche? Ce s-a întâmplat la ultima lor întâlnire

Mulți telespectatori au fost impresionați de povestea de dragoste dintre gospodarul Vasile Grusea și Filotheea Sima, participanți în emisiunea „Gospodar fără pereche”. După o scurtă perioadă în care au fost împreună, cei doi au mers pe drumuri separate. Pentru că a simțit că nu s-a spus tot, referitor la motivul acestei despărțiri, Filotheea ne-a oferit un interviu în care povestește ce s-a întâmplat după încheierea emisiunii.

La finalul sezonului 3 „Gospodar fără pereche”, Filotheea și Vasile au decis să nu se căsătorească în timpul show-ului, dar să-și mai acorde ceva timp, ca să se cunoască mai bine. Ei au continuat relația câteva luni, timp în care s-au vizitat reciproc.

Când ți-ai dat seama că relația voastră nu funcționează ca la început?

După emisiune am continuat să vorbim, să ne vizitam. Noi tot aveam discuții și eu îi spuneam că nu prea vreau să mă mut la el și atunci am simțit că a început să se îndepărteze de mine, să fie mai rece. El trebuia să vină la mine de Crăciun, apoi să plecăm împreună la el de Revelion, dar nu a mai venit. Eu am suferit atunci, am plâns, pentru că mă atașasem de el. Mă durea ignoranța asta a lui.

Până la urmă am avut o ocazie, de Bobotează, să mă duc cu cineva până la Chirpăr (aproximativ 30 km de Noișat- satul lui Vasile Grusea). I-am spus că am putea să ne vedem, dacă vine să mă ia. Noi încă vorbeam, dar el devenise foarte rece. Inițial a zis că nu vine, că are treabă. Am rămas șocată. Până la urmă a venit, dar parcă nici nu s-a bucurat să mă vadă, nici nu m-a îmbărțișat. Parcă era alt om. Nu mă mai văzuse de trei săptămâni și nici măcar nu petrecea timp cu mine. Am vrut să le facem o vizită unor prieteni și nu a vrut.

Ați discutat despre acest comportament al lui? Ce s-a întâmplat la ultima voastră întâlnire

Am avut o discuție în care am plâns și i-am spus că nu-i înțeleg răceala și atitudinea, că până la urmă am fi putut încerca. Eram dispusă să mă mut o perioadă acolo sau să ne mutăm împreună în altă parte. Răspunsul lui a fost evaziv, încât am înțeles că a contat și părerea altor persoane în alegerea lui de a ne despărți. I-am spus atunci: „dacă persoanele de lângă tine ți-au spus să te desparți de mine și tu o faci înseamnă că dragostea ta nu a fost suficient de puternică”.

A doua zi m-a dus la Sighișoara, de unde am luat trenul. El mi-a cumpărat pizza și un buchet de trandafiri. Ne-am despărțit plângând amândoi. I-am dat un telefon din tren în care i-am spus să nu mai plângă, pentru că el a ales asta și că dacă vrea să schimbe ceva, știe unde mă găsește, eu nu o să-l blochez, nu o să-i port pică. Eu am făcut tot ce ține de mine, când am văzut că relația noastră se duce de râpă.

Buchetul de trandafiri mă încurca teribil și pentru că nu i-am mai văzut rostul, l-am dat la o florărie în Sibiu. I-am zis să-l folosească la aranjamente, la ce vor ei. Am plâns tot drumul acela spre casă.

Crezi că Vasile și-a făcut o nouă iubita și ți-a ascuns acest lucru?

Nu știu, dar când am fost la el își ascundea telefonul. I-am cerut să fac poze și a zis că nu mi-l dă. Noaptea a dormit cu el sub pernă, ceea ce m-a făcut să bănuiesc că are pe altcineva. Nu știu exact motivul răcelii lui, poate a analizat lucrurile după o perioadă și și-a dat seama că nu ne potrivim. Știa că eu nu prea vreau să mă mut acolo, poate doar o perioadă.

Ai suferit după această despărțire?

Chiar am plâns și am fost foarte prost dispusă câteva zile, când am văzut că nu vine și că mă părăsește fix de Crăciun, ca în melodia aia „Last Christmas”. Apoi, pe 3 ianuarie a fost ziua mea și speram să-mi facă o surpriză, dar nu a venit. Până la urmă am decis să mă duc la el să văd care-i treaba. Când am văzut că e așa rece în realitate, am zis clar că e cazul să punem punct.

Care a fost primul tău gând, după ce te-ai întors acasă?

Mi-am dorit să plec, să călătoresc în lume. Am ales Vitnam, locul unde visam să ajung. Am căutat cele mai ieftine cazări, am luat bilete de avion cu mai multe escale. Am adunat banii din bursă și din pensia de urmaș, de pe urma lu tata. Am stat 3 săptămâni, cu o soră de a mea. A fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o. M-am simțit eliberată după despărțirea de Vasile.

Ce gest romantic de-al lui Vasile ți-a plăcut cel mai mult?

Vasile m-a cucerit prin faptul că avea foarte mult bun simț și tot felul de surprize. M-a dus într-o seară pe un deal. Se vedeau stelele foarte frumos. Am stat de vorbă și am băut o șampanie. Au mai fost și altele, când mi-a cumpărat flori. Era foarte atent. Pe mine mă flata cu toate gesturile astea. Nu am avut niciodată parte de un iubit așa. A fost o relație scurtă și foarte frumoasă, dar nu am ajuns la pasul următor - de a avea relații intime.



La ce emisiune TV ți-ar plăcea să mai participi?

Mi-ar plăcea Survivor, pentru că sunt energică, activă, sociabilă. Îmi plac sporturile și experiențele noi. Și pentru că vreau să-mi depășesc limitele.

Sursă foto: Filotheea Sima

