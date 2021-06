Ioana Năstase și-a retras cererea de divorț. De ce a luat această hotărâre

Deși părea hotărâtă să divorțeze de Ilie Năstase, după ce la începutul anului ar fi existat un episod violent, acum Ioana Năstase a decis să rămână alături de fostul mare tenismen.

Au trecut trei luni de când Ioana Năstase a intentat divorțul de Ilie Năstase, dar iată că acum s-a răsgândit și vrea să rămână alături de soțul ei.

Într-o declarație pentru Click.ro, Ioana Năstase și-a justificat decizia, lăsând de înțeles că relația lor s-a îmbunătățit considerabil în ultimele 3 luni. “Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook