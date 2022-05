Irinel Columbeanu, despre Monica Gabor. De ce ar fi fost numită "Scorpia de Izvorani"

Într-un podcast la care a fost invitat recent, Irinel Columbeanu a vorbit despre Monica Gabor, fosta lui soție.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost căsătoriți din 2006 – 2011 și au împreună o fetiță, pe Irinuca. După ce s-au despărțit, Monica și-a găsit fericirea în brațele afaceristului Mr. Pink, mutându-se cu acesta în Statele Unite ale Americii.

Recent, în cadrul unui podcast, Irinel Columbeanu a făcut declarații surprinzătoare despre Monica Columbeanu, atingând și subiectul „Scorpia de Izvorani”.

„Da, au schimbat-o (banii – n.r.), la modul în care a ajuns să fie poreclită «Scorpia de Izvorani», în modul în care se purta cu ceilalți care o deserveau pe ea, gen fetele care o machiază la prezentări. Da, au schimbat-o. Recent am văzut o filmare de la o prezentare a lui Botezatu și am văzut că avea o alură superficială, îi dojenea pe toți, totul îi puțea. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin o schimbare. Nu banii au schimbat-o, ci lucrurile la care a început să aibă acces în felul acesta, e vorba de «power»”, a declarat Irinel Columbeanu.

Sursă foto: Instagram/Arhiva