Jennifer, fiica lui Bill Gates s-a căsătorit. Cum arată spectaculoasa rochie de mireasă

Una dintre cele mai fastuoase nunți ale anului a avut loc weekendul trecut în New York. Jennifer, fiica lui Bill Gates, s-a căsătorit cu iubitul ei, Nayel Nassar.

Vineri seara a avut loc ceremonia religioasă, ținută în secret, iar sâmbăta 300 de invitați au luat parte la una dintre cele mai spectaculoase nunți ale anului. Jennifer Gates a purtat o superbă rochie de mireasă, realizată de designerul Vera Wang.

Invitaților le-a cântat trupa Coldplay, iar Bill Gates ar fi plătit pentru petrecere circa 2 milioane de dolari.

Paparazzii au fost pe urmele celor doi miri, însă nu au reușit să se apropie prea tare de locația exclusivistă.

Jennifer are 25 de ani și este pasionată de echitație



Fiica cea mare a lui Bill Gates a absolvit Universitatea Stanford în 2018 cu o diplomă în biologie umană, dar și-a luat un an sabatic pentru a se concentra asupra pasiunii ei, echitația. Tânăra a declarat pentru Sidelines Magazine că medicul pediatru din copilărie a inspirat-o să urmeze medicina. În prezent, studiază la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York. Primul an l-a absolvit studiind online, din cauza pandemiei de coronavirus.

Jennifer Gates va moșteni doar o mică parte din averea tatălui ei

În 2011, Bill Gates a mărturisit în Daily Mail că fiecare copil va primi doar “o parte minusculă” din averea lui fabuloasă: “Trebuie să își găsească singuri calea”, a justificat miliardarul.

Cine este Nayel Nassar, soțul lui Jennifer Gates?





Nayel Nassar este de origine egipteană și a reprezentat țara sa în competiția de echitație de la Jocurile Olimpice din Tokyo. Părinții lui sunt milionari și i-au asigurat o educație de top. Deși s-a născut în Chicago, și-a petrecut copilăria în Kuwait. Ca și Jennifer, a absolvit Universitatea Standford.

SURSA FOTO: PROFIMEDIA, INSTAGRAM