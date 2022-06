John Lennon a avut o aventură cu o asistentă, pusă la cale de Yoko Ono

Un nou documentar despre artistul Beatles scoate la iveală o ciudăţenie a relaţiei lui cu soţia lui japoneză.

Potrivit unui nou film realizat despre viaţa lui John Lennon, acesta a avut o aventură cu o asistentă mai tânără cu 10 ani decât el, înlesnită de însăşi partenera lui de viaţă, Yoko Ono.

Cel puţin, asta apare în „The Lost Weekend: A Love Story“, care tocmai a avut premiera la Festivalul de Film de la Tribeca. E vorba despre relaţia pe care John ar fi avut-o în anii ’70 cu subalterna sa, May Fung Yee Pang.

Narat chiar de May, din punctul ei de vedere, filmul dezvăluie că ea avea doar 19 ani când a avut ocazia să lucreze cu John şi Yoko, în New York, la compania Apple Records. Cei doi ar fi plăcut-o atât de mult, încât i-ar fi cerut să devină asistenta lor personală. May a lucrat pentru aceştia vreme de câţiva ani, până într-o dimineață din 1973, când Yoko ar fi insistat ca May să iasă cu John.

Chipurile, Yoko i-ar fi spus lui May că nu se înțelege cu soțul ei și că se temea că John va începe să se vadă cu alte persoane, fapt pentru care i-a sugerat lui May... să intre pe fir.

May avea 22 de ani, iar John avea 32 de ani când ar fi început să se întâlnească intim. Ea susține că John i-ar fi spus înainte lui Yoko că o găseşte atractivă sexual, deși ea nu era atunci atrasă de el. Relaţia ar fi durat 18 luni, din momentul în care artistul ar fi sărutat-o într-un lift. Apoi, cei doi s-ar fi mutat în Los Angeles, unde Lennon reluase colaborarea cu Paul McCartney. Relaţia lor devenise destul de serioasă de vreme ce, la un moment dat, trimiteau cărţi poştale de Crăciun, semnate de amândoi. Totuşi, legătura lor nu era cunoscută decât de un cerc restrâns de persoane.

May insistă că ea şi John s-au îndrăgostit unul de altul şi că, atunci când Yoko a aflat că relaţia lor nu mai era doar una sexuală, s-a zbătut să-l recâştige pe Lennon. Ceea ce s-a şi întâmplat, mai ales după ce i-a spus că e din nou însărcinată (prima sarcină o pierduse în 1969). Yoko Ono şi John Lennon au rămas împreună până la tragicul eveniment din decembrie 1980, când artistul Beatles a fost împuşcat mortal în fața reședinței sale din New York.

FOTO: Profimedia, pagina personală