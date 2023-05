Kim Kardashian, acoperită de 50.000 de perle la Met Gala. Cum s-au îmbrăcat Rihanna și Jennifer Lopez

Cele mai mari staruri de la Hollywood și-au dat întâlnire la Muzeul Metropolitan din New York, acolo unde a avut loc ediția din acest an a MET Gala. Considerat cel mai important eveniment de fashion al anului, Met Gala are în fiecare an câte o temă, pe care marii designeri încearcă să o interpreteze într-o manieră cât mai originală și extravagantă. În 2023, evenimentul a fost dedicat designerului Karl Lagerfeld, care a murit în 2019, la vârstă de 85 de ani. “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” a fost tema din acest an, iar Kim Kardashian, Jennifer Lopez și Rihanna au fost cele mai admirate vedete de pe covorul roșu.

Rihanna nu mai are mult până va naște al doilea copil, însă nu a vrut să rateze Met Gala. Aceasta a sosit cu două ore întârziere față de restul vedetelor, însă a primit a avut parte de toată atenția! Artista a arătat ca o mireasă chic într-o rochie Valentino, imposibil de ignorat. Cu o trenă uriașa, o capă cu flori albe și niște ochelari extravaganți, Rihanna a fost cea mai fotografiată vedetă a serii.

An de an, Kim Kardashian reușește să se facă remarcată la acest eveniment la care participă toată spuma din showbiz. Toată lumea își aduce aminte de rochia ei care “picură” sau de cea a lui Marylin Monroe, de anul trecut. Acum vedeta a venit acoperită în perle.

Kim a purtat o ținută Schiaparelli, din 50.000 de perle care au fost cusute manual. Vedeta a spus că și-a dorit neapărat perle pentru acest eveniment, pentru că nimic nu ne duce mai mult cu gândul la Karl Largerfeld decât “iconicele perle Chanel”.

Jennifer Lopez a preferat eleganța, într-o rochie Ralph Lauren, cu o abdomenul la vedere și spatele gol.

SURSA FOTO: GETTY IMAGES