Kristen Stewart, dezvăluiri despre momentul când l-a înșelat pe Robert Pattinson

Recent, Kristen Stewart a vorbit despre scandalul pe care l-a provocat atunci când a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de regizorul ei, în condițiile în care ea era iubita lui Robert Pattinson.

Actrița a fost invitată la emisiunea "The Howard Stern Show", în cadrul căreia a vorbit despre aventura sa din 2012 cu regizorul Rupers Sanders.

Stewart, care la acea vreme era cu Robert Pattinson, a început o relație cu Sanders în timp ce juca în filmul "Snow White and the Huntsman", sub regia acestuia. Pentru ca lucrurile să fie și mai complicate, soția lui Sanders de la acea vreme, Liberty Ross, juca în aceeași peliculă.

După ce Kristen Stewart și Rupert Sanders au fost surprinși de paparazzi în timp ce se sărutau, actrița din ”Twilight” s-a despărțit de Robert Pattinson, în timp ce regizorul a divorțat de soția sa.

În emisiunea lui Howard Stern, Kristen Stewart a explicat: ”Erau alte vremuri pe atunci, am fost umilită până la absurd”. Opinia publică s-a ”inflamat” atât de tare încât până și Donald Trump a criticat-o pe Twitter.

”Robert Pattinson nu ar trebui să o primească înapoi pe Kristen Stewart. L-a înșelat ca o proastă și o va face din nou - așteptați doar. El poate mult mai bine”, a scris pe atunci actualul președinte al SUA.

Kristen Stewart a continuat explicațiile: ”Nu aș spune că m-am îndrăgostit de regizor, a fost ceva mai ciudat... munca mea era mult mai importantă”.

”Nu m-am culcat cu el. Ăsta este cel mai sincer interviu pe tema asta... nu m-am culcat cu el”.

Când Stern a întrebat-o de ce nu a spus mai devreme acest lucru, Stewart a răbufnit: ”Ei bine, cine m-ar fi crezut? Oricum, nu eram total nevinovată... era o perioadă dificilă din viața mea și eu eram foarte tânără”.

La ora actuală, Kristen Stewart are o iubită, Dylan Meyer, pe care intenționează să o ceară în căsătorie.

Foto: Profimediaimages.ro

