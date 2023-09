Laura Roșca, alias DJ Lalla, a lăsat un mesaj sfâșietor înainte să moară. Ce a postat tânăra găsită fără suflare pe plaja din Mamaia

Ultima postare pe care a făcut-o DJ Lalla, găsită fără suflare pe plaja din Mamaia de către un grup de persoane, ar putea lăsa loc de interpretări. Ce a transmis cu o zi înainte de tragedie.

Este doliu în lumea muzicii din România. Laura Roșca, cunoscută de publicul larg sub numele de DJ Lalla, a fost găsită decedată de către un grup de persoane, joi dimineață, pe plaja din stațiunea Mamaia.

Inițial, sportivii ieșiți la jogging au crezut că este un manechin adus de valurile mării, dar când s-au apropiat și-au dat seama că este trupul neînsuflețit al unei persoane de sex feminin. Aceștia au chemat imediat autoritățile, care au constatat ulterior că este vorba despre Laura Roșca, o tânără de 34 de ani din Turda (Cluj), cunoscută în lumea muzicii sub denumirea de DJ Lalla.

DJ Lalla, ultimul mesaj înainte de tragedie

Laura Roșca era foarte activă pe rețelele de socializare, iar cu doar câteva ore înainte de a-și pierde viața a făcut o postare pe pagina sa de Instagram. Femeia a publicat un mesaj bizar, alături de un clip video în care apare ea: „Make sure it’s all worth it! / Asigură-te că totul merită!”, a scris ea.



Un alt mesaj ciudat pe care l-a pus pe rețelele de socializare, mai exact pe TikTok, face referire la prietenii falși pe care îi avea: „Doamne, apară-mă tu de ‘prieteni’, că dușmanii au început să mă respecte!”. De asemenea, tânăra spunea în mediul online, în urmă cu ceva timp, că se confruntă cu depresia, lucru pe care și tatăl său l-a confirmat ulterior.

Până la raportul medico-legal, ipotezele luate în calcul de anchetatori sunt atât un accident nefericit, cât și o crimă sau o sinucidere.

Foto: Instagram/DJ Lalla