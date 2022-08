Lorena Sârbu, designerul român stabilit la Hollywood, cadou extravagant pentru fiul său, care a ajuns la majorat

După ce în luna aprilie i-a făcut un cadou în avans pentru majoratul fiului ei, Andrei Crabel, o mașină personalizată, extrem de scumpă, cu dotări speciale, comandată din Germania, pentru care au așteptat aproape un an, Lorena Sârbu i-a organizat unicul său fiu o petrecere de majorat ca la carte.

Această a avut loc în această vară, în luna iunie, și a fost cea mai tare party din Los Angeles – Beverly Hills pentru fiul ei. Și surprizele încă nu s-au terminat pentru băiatul celebrului designer român care îmbracă vedetele de la Hollywood! Lui Andrei Crabel i se pregătește o întâlnire de vis cu unul dintre idolii săi din tenis, Rafael Nadal. Luna trecută, în familia Lorenei Sârbu a fost mare petrecere. Și-a serbat fiul, fiicele gemene și chiar și pe ea și a fost mai ceva că în filme.

‘Da, pentru ziua lui Andrei plănuim să îl ducem pe băiat în Spania să îl cunoască și să aibă antrenament cu domnul Toni Nadal. O să vină probabil și Rafa, campionul, și o să-l cunoască și Andrei, sperăm! O să fie un cadou special! Pentru mine, nu mi-am dorit absolut nimic, dimpotrivă, am donat pentru Ukrainian Friend House din România, e o organizație pe care am ajutat-o. Am mai făcut niște donații pentru Miriam House, o organizație care ajută femeile să găsească suport, mamele cu copii, e o casă de recovery, unde mamele se reabilitează. Acestea sunt proiectele mele acum și o să devin tot mai implicată în aceste cauze. Nu am vrut cadou și nu mi-am dorit cadou de ziua mea, această a fost dorința mea pentru anul acesta. Iar la petrecerea de majorat a lui Andrei au venit mulți invitați, printre care doctori și magicianul Derek Hughes, finalist la sezonul 10, de la “America’s Got Talent’, difuzat de NBC.”, a declarat Lorena Sârbu pentru Ciao.ro.

Cel mai cunoscut designer român de la Hollywood, Lorena Sârbu, cea care a creat numeroase ţinute de red cârpet şi a îmbrăcat celebrităţi la Oscaruri, Emmy Awards, şi nu numai, revine în forţă şi în lumea tenisului. Împreună cu soţul ei, antreprenorul Toby Crabel, Lorena Sârbu a deschis o academie de tenis, Crabel Tennis, care sponsorizează tinerele talente, în frunte cu fiul ei, Andrei Crabel, care practică tenis la cel mai înalt nivel.

Andrei Crabel, fiul Lorenei Sârbu și al omului de afaceri american Toby Crabel, își construiește un nume frumos în lumea tenisului și câștigă concurs după concurs!

Lorena Sârbu, clientă doctorului care are grijă de pielea și frumusețea lui Beyonce și Kim Kardashian

Lorena Sârbu arată senzațional! Nici nu se putea altfel! Românca este cel mai cunoscut designer al nostru la Hollywood. Și pentru că trăiește printre celebrități, Lorena Sârbu are grijă de ea cum știe mai bine și este clientă celebrului Doctor Lancer atunci când vine vorba de întreținere și înfrumusețare!

Acesta este preferatul vedetelor de la Hollywood, are dese apariții în emisiunea celebrului, de altfel DR.Oz, dar și în multe show-uri din America. El nu este doar dermatologul vedetelor de la Hollywood și renumit pentru produsele și tratamentele sale anti-aging ci și prietenul lor. I-au trecut pragul nume mari din America precum Kim Kardashian, Victoria Beckham, Beyonce, Chloe Grace Moretz și multe alte vedete de top.