Modelul brazilian care a renunțat la un job în bancă și a devenit influencer. Imaginile care i-au adus milioane de dolari

Pamela Alexandra, în vârstă de 33 de ani, se bucură de atenția a peste 5,5 milioane de urmăritori pe Instagram. Tânăra cu studii superioare în domeniul economiei nu a fost mereu populară. După ce a renunțat la jobul de manager în bancă, s-a gândit la activitatea de influencer.

La început, Pamela nu a sperat că se va îmbogăți imediat dintr-un business online. Inițial a început să facă publicitate la genți, produse cosmetice și tot felul de accesorii. Tânăra nu s-a așteptat că numărul de urmăritori va crește atât de mult, ajungând în prezent la 5,5 milioane.

Au început să crească și numărul contractelor de publicitate pentru articolele de vestimentație, în special pentru femei cu forme plus size (lenjerie intimă, body-uri). Recent, Pamela a creat propriul brand de haine, de care este foarte mândră. Venitul ei anual ajunge astăzi la aproaximativ 1.000.000 $ anual.



Pamela Alexandra se numără în prezent printre cei mai de succes influenceri Instagram. Brazilianca are 168 cm și cântărește 80 de kilograme. Acest lucru nu a împiedicat-o să devină model. Ba dimpotrivă, doar a ajutat-o. Pamela are origini europene, tatăl ei fiind elvețian. Spune despre ea că a crescut într-un mic orășel în apropiere de Zurich, are o diplomă de licență în Administrarea Afacerilor și vorbește fluent patru limbi străine.

