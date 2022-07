O păpușă de 119 ani clipește, se aruncă de pe raft și îi îmbolnăvește pe oameni. Proprietarul crede că e posedată

Janet este o păpușă veche de 119 ani, care pare desprinsă direct din filmele de groază.

Conform proprietarului, Janet clipește, se aruncă singură de pe raft și le dă oamenilor din jurul ei dureri în piept.

Este atât de înspăimântătoare încât proprietarul, Miki Yok, a ținut-o mult timp încuiată în magazia casei. Acum însă, acesta a hotărât să o scoată pe Janet din cutie și să o expună în biroul lui... în ciuda dorinței familiei lui.

”Am vrut să văd ce se întâmplă dacă o pun la vedere, în birou... De obicei, o găsesc pe podea.. Încerc să comunic cu Janet prin spiritism, să văd de ce sare mereu de pe raft.

O am pe Janet din 2016 și, în mod clar, nu e binevenită în familia mea. S-au întâmplat multe de-a lungul timpului. A fost un moment când am surprins-o pe camera de luat vederi clipind, deși ea nu are de fapt ochi.

Am prieteni care se simt rău când intră în camera în care e Janet.

Nu este plăcută, iar oamenii o urăsc”.

”Nu știu prea multe despre ea, dar cred că spiritul atașat de ea este un copil care nu poate vedea pentru că nu are ochi.

Pe de altă parte, Janet are dinți, ceea ce e de-a dreptul înspăimântător”, declară Miki Yok.

Foto: Instagram, Twitter