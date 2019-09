(P) 5 beneficii ale lifturilor hidraulice

Lifturile trebuie sa faciliteze activitatile oamenilor, motiv pentru care acestea trebuie alese cu grija. In momentul in care alegem un lift, fie el pentru persoane sau pentru transportat diverse materiale, acesta trebuie sa se potriveasca spatiului in care este amplasat si sa isi faca treaba bine.

Există 2 tipuri de lifturi: electrice (cu motor electric) si hidraulice. Lifturile electrice functioneaza prin intermediul unor cabluri speciale din otel . Cablul este angrenat la un motor electric si are o contragreutate la capăt pentru a putea echilibra sarcina si a ajuta motorul. Tractiunea transmisa de la motor cablului este cea care ridica si coboara liftul.

In ceea ce priveste liftul hidraulic, acesta functioneaza pe baza unei pompe electrice prin care un fluid hidraulic aflat sub presiune este impins intr-un piston. Fluidul este de cele mai multe ori un ulei. La baza liftului se gaseste un cilindru cu piston, datorita caruia liftul urca si coboara.

Chiar daca ambele tipuri de lifturi ofera acelasi rezultat, acestea se diferentiaza prin pret, tipul de cladire in care trebuie instalate si prin modalitatile de intretinere. Va prezentam 5 beneficii pentru care ar trebui sa alegeti lifturile hidraulice in locul celor de electrice in anumite cazuri :

1. Costurile de instalare sunt mai mici – in comparatie cu lifturile de tractiune, lifturile hidraulice sunt mai accesibile din punct de vedere financiar. De asemenea, intretinerea este la fel de accesibila.

2. Ocupa un spatiu mai mic – lifturile hidraulice ocupa cu pana la 10% mai putin spatiu intr-o cladire decat cele de tractiune, iar spatiul ramas poate fi folosit la altceva.

3. Au o forta de ridicare mai mare – spre deosebire de lifturile de tractiune, cele hidraulice asigura o forta de ridicare mai mare, ceea ca inseamna ca sunt mult mai eficiente cu sarcini mari.

4. Nu au nevoie de alte elemente structurale – sarcina liftului se distribuie pe peretii portanti, (in general pe un singur perete) si in fundatura putului.

5. In cazul unei pene de curent sistemul de salvare si evacuare a pasagerilor este mai simplu, liftul coborand gravitational la statia inferioara fiind necesar doar un sistem de acumulatori pentru deschiderea usilor in absenta curentului.

Pentru un lift hidraulic persoane sau materiale Ifma, apelati la o echipa specializata si aflati toate detaliile inainte sa luati o decizie. Chiar daca si lifturile electrice sunt eficiente, cele hidraulice sunt mai silentiose si ideale pentru cladirile mici si mijlocii. De asemenea, uleiul traditional folosit pentru punerea in functiune a liftului poate fi inlocuit cu un ulei vegetal, pentru a reduce imactul negativ pe care il poate avea asupra mediului.