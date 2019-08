(P) Care sunt avantajele utilizarii unui cuptor gastronomic in propria bucatarie?

Daca una dintre marile tale pasiuni este gatitul si fiecare moment in care te implici trup si suflet in prepararea unor retete delicioase, traditionale, mai sofisticate sau pur si simplu rodul inspiratiei proprii, atunci cu siguranta te straduiesti sa ai in bucatarie tot ce trebuie pentru un bucatar care se respecta, fie el si amator.

Si nu te uiti prea mult la bani cand vine vorba sa ai cele mai bune ustensile, atat de necesare in prepararea bucatelor cu pretentii, pentru ca se stie ca nu intotdeauna este suficienta doar iscusinta bucatarului.

Asa ca ai cratite rezistente, din materialele cele mai bune, tigai profesionale, mixer performant, cutite ascutite perfect, cantare si termometre de bucatarie, pensete, spatule, tocatoare etc, incat poti rivaliza cu o adevarata gama de utilaje horeca.

Si pentru ca bucataria ta de bucatar amator, dar cu pretentii, sa fie cu adevarat complet echipata, ai nevoie si de unul dintre modelele de cuptoare gastronomice, astfel incat succesul unei retete complexe, sofisticate, sa fie garantat.

Evident, esentiale sunt maestria si creativitatea ta, pentru ca oricat ar fi de performant acest cuptor, cu siguranta cu doua maini stangi in bucatarie nu vor iesi in veci retete savuroase. Dar in cazul taru, rolul lui este cu adevarat justificat si pretios.

Pentru ca acest cuptor profesional va duce la un alt nivel, unul evident inalt, arta gatitului, gratie functiilor sale speciale. Astfel, un cuptor cu convectie si abur va reusi sa indeplineasca fiecare operatiune, fie gatit, copt, reincalzit, prajit, deshidratare, frigere etc in cea mai exigenta maniera.

Fiecare preparat realizat prin intermediul unui cuptor de acest tip va beneficia de o gatire uniforma, atat la exterior, cat si la interiorul alimentului, iar mancarurile pe baza de carne vor avea un plus de savoare, ramanand la finalul procesului de gatire suculente, fragede si cu toate proprietatile nutritionale intacte.

De asemenea, vei avea posibilitatea sa gatesti simultan mai multe retete, in deplina siguranta, fara teama ca vor imprumuta una de la alta din gust sau miros. Tot gratie cuptorului gastronomic vei putea folosi tehnica slow cooking, coacerea la temperatura joasa, potrivita pentru coacere lenta, pe timp de noapte.

Iar atunci cand vei alege modelul potrivit pentru tine, tine cont ca unele dintre aceste cuptoare inteligente au inclusa si spalarea automata, ceea ce te va scuti de un efort suplimentar dupa ce te-ai implicat trup si suflet in prepararea unor retete dificile.