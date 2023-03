(P) Murdărești, ștergi și o iei de la capăt! Protejează-ți pereții împotriva petelor cu Köber Zertifikat cu microsfere ceramice!

Primul episod al seriei „Do it yourself by Köber” te învață cum să folosești corect vopseaua Zertifikat cu microsfere ceramice pentru a obține cele mai bune rezultate.

Dacă te-ai săturat să auzi veșnicul „e o perioadă încărcată, eu vin, dar vă costă” atunci când suni la zugrav, poate că e timpul să do it yourself! Acum nu mai ai nicio scuză. PRO TV și KÖBER îți pun la dispoziție pe platformele VOYO și PRO TV PLUS o serie de videoclipuri cu ajutorul cărora vei învăța să te descurci singur atunci când te hotărăști să renovezi prin casă.

În primul episod, Zertifikat cu microsfere ceramice, vei afla care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgi înainte de a te apuca să văruiești, care e cel mai eficient mod de a întinde vopseaua, ce ustensile trebuie să folosești și cum poți obține culoarea dorită.