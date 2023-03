Povestea româncei care a pozat alături de Johnny Depp la Curtea Supremă din Londra: „Bodyguarzii lui ne-au băgat într-o cameră specială”

Sienna Hollen, pe numele real Evelyne Iulia Dicu, a câștigat Miss România în 2012, la vârsta de 19 ani. Tânăra a plecat în Marea Britanie, acolo unde s-a lansat ca actriță, model și creator digital. Invitată în emisiunea „La Măruță”, Sienna a povestit cum l-a întâlnit prima oară pe Jonny Depp. Filmulețul ei cu actorul, postat pe TikTok, a devenit viral.

În cadrul emisiunii „La Măruță”, Sienna a povestit despre tiktok-ul cu Jonny Depp, care s-a viralizat ulterior. Tânăra se afla la Londra, împreună cu sora ei.

„Era procesul cu „The Sun”, pentru defăimare. Am găsit High Court, unde se ținea procesul, ca să mă duc acolo să fac content. Am ieșit de la baie și am dat nas în nas cu Jonny. Și el tot de la baie. Am ajuns să vorbim, era destul de vorbăreț, era super prietenos. A și zis: vrei să facem poză. Îți dai seama, eu nici nu mai gândeam. Nu aveai voie să faci poze în High Court. Eu nici măcar nu știam. Pe holurile de acolo era ilegal să faci poze și bodyguarzii lui ne-au băgat într-o cameră specială, eram și cu sora mea, ca să putem face pozele. Nu am știut că nu am voie să filmez acolo. Lumea nu știa că el e acolo (nr. la Curtea Supremă din Londra). A doua zi au trebuit să închidă tot, să pună bariere, pentru că au venit sute de fani”, a povestit Sienna.



Cine este Sienna Hollen, românca din Râmnicu Vâlcea care a câștigat Miss România în 2012



Sienna s-a născut în Râmnicu Vâlcea. Până la vârsta de 10 ani a jucat în filme muzicale, alături de Jean Constantin, Gabriel Dorobanțu, Ileana Șipoteanu. Ea a studiat la Colegiul Dinu Lipatti, iar după absolvire s-a mutat, împreună cu familia, la Londra, unde a terminat Facultatea de Film și Televiziune. De asemenea, Sienna a studiat actoria online, în pandemie, la New York University.

Sienna se află într-o relație cu un producător de filme de la Hollywood și așteaptă un copil. Tânăra este însărcinată în 7 luni. Vezi mai multe detalii în materialul video de mai jos





Sursă foto: captură video, Instagram/ sienna.hollen