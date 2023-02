Predicții Premiile Oscar 2023 | Cine sunt câștigătorii, în viziunea jurnaliștilor specializați în film și televiziune

Premiile Oscar 2023 intră în linie dreaptă, iar Academia Americană de Film este gata să recompenseze cele mai reușite filme și cei mai buni actori și regizori care au performat în 2022. Specialiștii în film și televiziune au făcut deja predicții despre câștigătorii din acest an.

Cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles, în noaptea de 12 spre 13 martie 2023. Cei mai buni actori, actrițe, regizori, scenariști, compozitori de muzică de film, producători și experți în montaj vor fi premiați în cadrul unei gale fastuoase.

Până atunci, experții în film care scriu pentru cele mai apreciate publicații din lume, și-a ales favoriții din acest an. Anne Thompson (redactor șef IndiWire), Christopher Rosen (director editorial Gold Derby), Shawn Edwards (jurnalist și critic de film), Jazz Tangcay (senior editor Variety), Michael Musto (jurnalist Quuerty) și mulți alții au oferit predicțiile lor în legătură cu câștigătorii galei Premiile Oscar 2023.

Predicții Premiile Oscar 2023: ce pariuri fac specialiștii în film

Oscar 2023: Cel mai bun film

Everything Everywhere All at Once

Cele mai multe voturi au mers la filmul scris și regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert. Everything Everywhere All at Once are recenzii foarte bune în rândul cinefililor, inclusiv din România. Filmul a fost pus la dispoziția abonaților VOYO înainte de apariția în cinema.

Al doilea film în preferințele criticilor de film este The Banshees of Inisherin, așa că nu strică să stați cu ochii pe el.

Celelalte filme nominalizate:

The Fabelmans

TAR

Top Gun: Maverick

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Elvis

Triangle of Sadness

Women Talking

Cel mai bun actor în rol principal

Austin Butler (Elvis) sau Brendan Fraser (The Whale)

A fost egalitate la acest capitol: 10 la 10. Cei doi actori sunt văzuți favoriți la titlul de cel mai bun actor în rol principal și fiecare este îndreptățit să plece acasă cu o statuetă.

Brendan Fraser s-a întors la Hollywood cu un rol memorabil , în timp ce Austin Butler a trecut prin toate furcile caudine ale unui rol incredibil de greu.

Ceilalți actori nominalizați:

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Aftersun)

Cea mai bună actriță în rol principal

Cate Blanchett (TAR)

Actrița a mărturisit că filmările la TAR au fost „cele mai provocatoare” din întreaga sa carieră. În peliculă, Blanchett interpretează personajul Lydia Tár, o dirijoare gay de renume internaţional aflată la pupitrul unei orchestre din Berlin, a cărei carieră de succes începe să se năruie în urma unui scandal de abuz.

Celelalte actrițe nominalizate:

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Ana de Armas (Blonde)

Oscar 2023: Cel mai bun regizor

Daniel Kwan și Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Cei doi scenariști și regizori sunt la prima nominalizare la Premiile Oscar, însă în trecut au câștigat patru premii la Hollywood Critics Association Midseason Film Awards.

Ceilalți regizori nominalizați:

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Todd Field (TAR)

Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

Cea mai bună actriță în rol secundar

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Votul a fost copleșitor în favoarea actriței Angela Bassett , care în 1993 făcea un rol incredibil în filmul What's Love Got to Do with It, inspirat de viața Tinei Turner. Rolul acela i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretare, însă nu a reușit să obțină statueta. Poate se va întâmpla la Premiile Oscar 2023.

Celelalte actrițe nominalizate:

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Hong Chau (The Whale)

Cel mai bun actor în rol secundar

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

În unanimitate, criticii de film solicitați de Gold Derby au apreciat că învingătorul nu poate fi decât unul: Ke Huy Quan. Actorul american de origine vietnameză a fost deja distins cu Globul de Aur pentru rolul din Everything Everywhere All at Once.

Ceilalți actori nominalizați:

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Oscar 2023: Cel mai bun scenariu original

The Banshees of Inisherin

O tragicomedie neagră, scrisă, regizată și produsă (în parte) de Martin McDonagh. Acțiunea filmului este plasată pe o insulă îndepărtată din largul coastei de vest a Irlandei. Colin Farrell și Brendan Gleeson întruchipează doi prieteni de o viață care se trezesc într-un impas atunci când unul își încheie brusc relația, cu consecințe alarmante pentru amândoi.

Celelalte filme nominalizate:

Everything Everywhere All at Once

TAR

The Fabelmans

Triangle of Sadness



