Primele imagini 8K de pe Titanic dezvăluie noi detalii de pe epava în descompunere

Pentru prima oară, epava RMS Titanic a fost filmată în 8k, iar imaginile sunt spectaculoase.

Citește și Bruce Willis, surprins la o bere cu prietenii

OceanGate Expeditions a postat un video după ultima sa expediție, pe YouTube: ”În acest clis, puteți vedea macaraua folosită pentru ancora de 15 tone, care însă se află pe puntea epavei”, spune într-o declarație scafandrul PH Nargeolet .

Rory Golden, un explorator în adâncuri, care a participat la expediție, mărturisește că a remarcat ceva în premieră, urmărind aceste imagini. ”Spre exemplu, nu am mai văzut până acum numele constructorului ancorei, Noah Hingley & Sons Ltd. Am studiat epava de-a lungul anilor și am făcut o mulțime de scufundări, doar nu-mi amintesc să văd imaginile în asemenea detaliu”.

Echipa de exploratori a confirmat ceea ce alți vizitatori au văzut și au documentar în ultimii ani: Titanicul se deteriorează.

Pe 14 aprilie 1912, vasul Titanic a lovit un aisberg apoi, în dimineața zilei de 15 aprilie, s-a scufundat. Aproape 1500 de oameni au murit în dezastru, care a avut loc în Atlanticul de Nord, în timpul călătoriei spre New York.

FOTO: OCEANGATE EXPEDITIONS