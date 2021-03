Primul mesaj postat pe Twitter, al fondatorului Jack Dorsey, vândut pentru o sumă imensă

Jack Dorsey, unul dintre cei 4 fondatori ai rețelei Twitter, și-a scos la vânzare primul mesaj postat pe rețeaua socială și a strâns o sumă incredibilă.

Primul tweet postat pe rețeaua Twitter, în 21 martie 2006, s-a vândut la licitație pentru suma de 2,9 milioane de dolari. Proaspătul proprietar este Sina Estavi, CEO-ul Bridge Oracle, care și-a adjudecat licitația demarată în scop caritabil.

Jack Dorsey, cofondatorul rețelei Twitter, a vândut primul mesaj postat de el sub forma unui jeton non-fungibil (Non Fungible Token - NFT). Acesta este un certificat digital unic care atestă identitatea deținătorului unei fotografii, unui videoclip sau altei forme de activ digital.

Conform bbc.com, deținătorul primului mesaj postat pe Twitter va primi un certificat, semnat digital de Jack Dorsey, și metadata tweet-ului original.

La scurt timp după achiziție, Sina Estavi a distribuit pe contul său de Twitter vestea achiziționării tweet-ului de la Jack Dorsey.

This is not just a tweet!

I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ