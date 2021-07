Prințul George a împlinit 8 ani. Fotografia aniversară realizată de Kate Middleton

George Alexander Louis, fiul cel mare al ducilor de Cambridge, împlinește astăzi opt ani. Cu această ocazie, familia regală a postat o fotografie recentă, pe rețelele oficiale de socializare.

Pentru fotografie, George a pozat într-un tricou cu dungi John Lewis, fiind așezat pe capota unei mașini Land Rover Defender. Aceasta i-a aparținut străbunicului său, prințul Philip, care a murit anul acesta la vârsta de 99 de ani. Astfel, Keith și William au dorit să-i aducă un omagiu. Fotografia a fost făcută la Anmer Hall, o reședință a familiei din domeniul Sandringham din Norfolk.





Turning eight(!) tomorrow ???????? ???? by The Duchess pic.twitter.com/1RI0fsXzDK — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2021

Bineînțeles, noua fotografie a prințului a stârnit agitație în rândul internauților. Pe lângă mesajele de felicitare, oamenii au început să discute despre noul său portret:

„Doamne, cât de mult seamămă cu tatăl său ... și cu bunica - prințesa Diana. La mulți ani, tinere prinț!

„Ce fotografie minunată a ducesei! George pare atât de mare!”

„Din ce în ce mai mult seamănă cu William”





George Alexander Louis s-a născut pe 22 iulie 2013, la o clinică privată din Londra. Prima apariţie publică a lui a avut loc doar o zi mai târziu, când părinţii l-au prezentat presei, pe treptele spitalului.



Sursă foto: Getty Images, Twitter/ The Duke and Duchess of Cambridge

