Puștiul minune al internetului, Sebastian Dobrincu, dezvăluie cum se câștigă un milion de dolari

Nici nu ne așteptam ca răspunsul să fie: „foarte ușor”, dar Sebastian Dobrincu a reușit cumva să ne schimbe percepția despre posibilitățile infinite ale minții umane.

Dacă nu ați auzit până acum de Sebastian Dobrincu (21 de ani), n-aveți nicio vină. Noi suntem vinovați, jurnaliștii, fiindcă nu vi l-am introdus mai devreme. Dar, cel mai probabil ați auzit de el, fiindcă faima sa transcede țara în care s-a născut, săraca țară bogată România.

Sebastian Dobrincu este dezvoltatorul mai multor aplicații de mobil și inițiatorul unor afaceri de milioane peste Ocean, succes pe care l-a cunoscut încă din liceu. A plecat din România la vârsta de 17 ani și în scurt timp a ajuns cel mai tânăr milionar din Silicon Valley realizat prin forțe proprii. N-o spunem noi, ci revista Forbes, care îl plasează pe tânărul român printre geniile lumii în materie de antreprenoriat și inovație în tehnologie.

Lui nu-i place să i se spună milionarul din Silicon Valley, deși este un fapt ce nu poate fi negat.

Cum se câștigă un milion de dolari? Ce anume îți trebuie pentru asta?

„Cred că ai nevoie, în primul rând, de multă persistență. Dar, cred că dacă pleci cu gândul să faci un milion de dolari, nu cred că o să reușești neapărat. Ideea e să fii persistent în ceea ce faci, în misiunea ta. Cât timp tu crezi în puterile tale, sună banal, dar e adevărat. Dacă ai ambiția aia în tine... Eu până să ajung să fac bani serioși, m-am chinuit mult. Am muncit pe bani puțini, am avut joburi pentru care n-am fost plătit, mi-am petrecut mare parte din copilărie muncind, fără plată și fără așteptări, și iată că așteptarea mi-a fost răsplătită. Dacă muncești și ai îmcredere în abilitățile tale, la un moment dat, inevitabil, vei reuși. Așa-mi place să cred că e și în muzică.”

Sebastian Dobrincu mai avea o pasiune în copilărie: muzica. Recent, un cunoscut compozitor de la noi l-a convins că poate face performanță și în acest domeniu. Așa că, puștiul minune al internetului a devenit cântăreț. Ascultă AICI prima lui piesă!

Aveai două pasiuni în copilărie: tehnologia și muzica. Ce anume te-a determinat atunci să alegi domeniul IT?

„Sunt industrii foarte diferite și cred că sunt foarte multe obstacole dacă vrei să faci carieră în muzică. În online, internetul îți schimbă viața, mie mi-a schimbat-o, pentru că internetul permite unora care n-au nici buletin, cum am fost eu, să facă ceea ce știu și pot. Cred că ăsta a fost motivul pentru care am început cu asta. Când am terminat grădinița, le-am spus părinților mei că voi fi bucătar, om de afaceri sau cântăreț. Am lucrat la două dintre ele, mai trebuie să dezvolt și partea de cooking (râde). De mic am avut înclinație spre muzică, dar poate nu mi-a fost atât de ușor. Într-un fel am luat-o pe calea care îmi era la momentul respectiv mai oportună și nu regret acum.”

Bun, te-ai lansat în muzică. Unde vrei să ajungi în acest domeniu? Ce ți-ai propus?

„Afacerile le-am început de la zero, ca pe o provocare. Și asta e o provocare total nouă pentru mine. Nu știu încotro mă îndrept, dar nici nu vreau să știu, ci doar că voi merge cât mai departe. Nici când m-am lansat în afaceri nu mi-am setat un țel, ci să ajung cât mai sus. Sunt un tip extrem de competitiv, extrem de ambițios și aceleași principii le aplic și-n muzică.”



Cum ai ajuns să colaborezi cu Marius Moga?

„Marius e un om deosebit, extrem de modest în ceea ce face, deși are talent în el cât pentru multe vieți. Ne-a făcut cunoștință un prieten comun. Am stat jos, am discutat și m-a încurajat să facem asta că am talent. Eu n-aveam așa multă încredere în mine, dar el m-a convins și mă bucur mult că a făcut-o, pentru că mi-a dat multă încredere și am plecat la drum împreună. Suntem abia la început, urmează să scoatem multe piese. Avem în lucru câteva melodii bombă, cu artiști mari de la noi din țară, dar și din afară.”