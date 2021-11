Reacția lui Ilie Năstase, după ce s-a scris că s-a certat cu Ciprian Marica: „A trebuit să ajung la spital...”

În urmă cu doar câteva zile, în direct la Digi Sport, jurnalistul Decebal Rădulescu a afirmat că are informații potrivit cărora Ciprian Marica și Ilie Năstase, care sunt naș și fin, s-au certat din cauza unor contracte.

Jurnalistul chiar a mers mai departe și a spus că sursele sale i-au dezvăluit că atât Ciprian Marica și Ilie Năstase, cât și avocații celor doi, au fost la un pas de bătaie. Însă fostul fotbalist a negat imediat incidentul: „Sunt surprins! Cine a afirmat lucrul acesta, să susțină cu dovezi. În primul rând, nu am fost la birou. Am avut mai multe discuții cu Ilie Năstase, dar niciodată în contradictoriu. Nu m-aș certa cu el pentru nimic în lume. Îl respect, e finul meu, dacă e vreo neînțelegere o rezolv cu el amical. Nu există un conflict și nu ar putea exista pentru că eu aș ceda întotdeauna. Mi se par niște lucruri de mintea copiilor. Sunt niște lucruri total neadevărate. Exclus”.

Chiar dacă Ciprian Marica l-a contrazit pe Decebal Rădulescu, se pare că Ilie Năstase îi dă dreptate jurnalistului și afirmă că s-a certat cu nașul său.

„Ciprian Marica mi-a zis de mai multe ori că vrea să intre în fundația mea! I-am explicat că există membri fondatori și că nu se poate… S-a băgat pe el președinte, pe tatăl lui și pe unchul lui. Pe mine m-au dat afară și vreau să știu și eu: Cum? De ce? A trebuit să ajung la spital din cauza asta... Mi s-a făcut rău! M-am întâlnit cu el și cu soția la masă, e adevărat, și m-au anunțat că nu mai sunt în fundație. M-am ridicat și am plecat de la masă. Dar da, m-am văzut cu ei! Un membru fondator nu poate fi dat afară! Pe mine m-au scos direct! E urât, îmi pare rău, l-am considerat pe Ciprian un băiat ca lumea. Nu știu cine l-a învățat, dar l-a învățat greșit! Am avocați, o să merg, am avocații domnului Țiriac și o să aflu ce s-a întâmplat. Nu mai dorm noaptea, soția îmi spune să mă liniștesc”, a spus Ilie Năstase, potrivit Prosport.

foto: Agerpres

