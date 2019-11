Selena Gomez și-a uimit fanii cu un "accesoriu" imprevizibil la American Music Awards 2019

Selena Gomez și-a uimit fanii prin apariția spectaculoasă pe care a avut-o la cel mai recent eveniment, American Music Awards 2019.

Artista a ales să poarte o rochie elegantă semnată de la renumitul designer Versace, de culoarea neonului pe care a accesorizat-o cu un colier prețios.

Diva a cântat la marele eveniment cele mai noi piese ale sale: ”Lose You to Love Me” și „Look at Her Now.

Piesa ”Lose You to Love Me” a ridicat-o pe artistă pe locul 1 în topul Billboard.

"Această piesă este inspirată de lucrurile care s-au întâmplat în viața mea după ce am lansat albumul „Revival.” Cred că e important să oferi publicului muzică bună, care să îl facă să rezoneze cu ideea conform căreia cunoașterea de sine nu poate fi dobândită decât prin cicatricile pe care ți le lasă viața", a declarat Selena după lansarea piesei „Lose You To Love Me”

Odată cu apariția spectaculoasă a ieșit la iveală și tatuajul pe care și l-a făcut recent pe picior. Noul tatuaj semnifică două mâini care se roagă fiind înconjurate de un rozariu.



Selena a revenit cu forțe proaspete după doi ani de absență și a decis să urce din nou pe marea scenă a talentelor( American Music Awards). Aceasta a venit însoțită de Taylor Swift și Halsey care au dansat și i-au fost alături pe tot parcursul show-ului.

Odată cu aparițiile publice, Selena s-a lăsat afectată de comentariile răutăcioase care i s-au adresat pe rețelele de socializare și de perioada dificilă prin care a trecut atunci când a aflat că este diagnosticată cu boala lupus.

"Toate comentariile primite m-au afectat cu adevărat. Nu-mi pasă să mă expun în fața tuturor și să aflu ce au de zis despre asta."

Cea care a salvat-o a fost prietena ei cea mai bună(Francia Raisa) care a ajutat-o cu un transplant de rinichi.

