Shia LaBeouf i-a mulțumit polițistului care l-a arestat: „Mi-a schimbat viața”

Shia LaBeouf (33 de ani) a ținut un discurs emoționant duminică, în timpul unei ceremonii în care a fost premiat pentru debutul ca scenarist de film.

Shia LaBeouf, care a făcut carieră în filme precum Transformers și Borg vs McEnroe, a regizat prima sa producție cinematografică – Honey Boy. Duminică, actorul a fost premiat în cadrul Hollywood Film Awards pentru debutul în scenografie și a ținut un discurs pentru care a fost aplaudat minute în șir.

Shia LaBeouf i-a mulțumit polițistului care l-a arestat în iulie 2017 pentru că a făcut scandal într-un hotel în stare de ebrietate.

„Vreau să-i mulțumesc polițistului care m-a arestat în 2017 în Georgia – pentru că mi-a schimbat viața. Le mulțumesc medicului și sponsorilor mei pentru că mi-au salvat viața și părinților mei pentru că mi-au dat-o”, a spus actorul în uralele invitaților.

Succesul de care se bucură acum se datoreză perioadei pe care a petrecut-o atunci la dezalcoolizare. Actorul a dezvăluit că a scris scenariul la filmul Honey Boy în acea perioadă, inspirat de evenimentele din viața sa.

Cel care i-a înmânat premiul lui LaBeouf este nimeni altul decât Robert Downey Jr, actorul care s-a luptat cu propriii demoni de-a lungul carierei.

Shia LaBeouf was praised for his screenplay for the film 'Honey Boy', which he wrote in rehab and is based on his own life story pic.twitter.com/ExbU3TRhaE