Sora lui Petrică Mîțu Stoian, reacție dură după ancheta din clinica privată: “A murit cu zile”

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a îndoliat o țară întreagă. Îndrăgitul interpret de muzică populară s-a stins din viață, în 6 noiembrie, la Spitalul de Urgență Reșița. Înainte de a ajunge în stare gravă la spital, artistul a mers la o clinică privată din județul Caraș-Severin pentru a face terapie hiperbară, un tratament post-Covid-19.

Direcția de Sănătate Publică din Caraș-Severin a realizat mai multe controale la clinica în cauză, iar în urma lor s-au găsit mai multe nereguli. La final, clinica în care s-a tratat Petrică Mîțu Stoian a fost amendată cu peste 150.000 de lei.

Printre cei care au rămas să-l plângă pe artist se numără și sora lui: Maria Tărchilă. Femeia acuză clinica de neglijență și spune că fratele său ar fi trăit dacă medicii s-ar fi uitat pe dosarul lui.

Maria e de părere că nici un medic nu i-ar fi permis lui Petrică Mîțu Stoian să intre în camera hiperbară dacă i-ar fi văzut istoricul medical.

“Am dosarul lui, cum și-a făcut la Craiova, tot ce trebuia. Dacă se uita un medic pe el își dădea seama că nu are ce căuta Petrică acolo. Trebuia să îl trimită acasă. El a murit cu zile. E groaznic. Și acolo, la Oravița, doctorița trebuia să-l trimită imediat în Timișoara, nicidecum în Reșița. Acolo nu aveau medicamente. A trebuit să fugim prin farmacii să adunăm medicamente. (…) Eu m-am dus de la Arad ca să-l iau să-l duc în Ungaria, dar nu mi l-au dat, nu a semnat nimeni. Dacă nu am putut să-l iau, uitați că a murit. Nu știam că se duce la clinica asta. A zis ”uite în ce hal am ajuns de la clinică”, asta a fost vorba lui. Greșeala a fost și a acelor doctori care nu s-au uitat pe dosarul lui. El a crezut că e ceva tratament”, a declarat sora lui Petrică Mîțu Stoian la un post de știri.

Fotografii: Facebook

