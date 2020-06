Spongebob Squarepants face parte din comunitatea LGBTQ. Cine a făcut dezvăluirea

Luna iunie este Pride Month, astfel că, recent, canalul tv destinat copiilor și adolescenților Nickelodeon a dezvăluit că celebrul personaj Spongebob Pantaloni pătrați face parte din comunitatea LGBTQ.

Postul TV postat pentru Twitter o imagine cu Spongebob, alături de personajele Schwoz Schwartz din ”Henry Danger” și Korra din ”Avatar: The Last Airbender spin-off Legends of Korra”. Alături de cele trei imagini, oficialii au postat următorul mesaj: ”Sărbătorim Pride alături de comunitatea LGBTQ+ și de susținătorii ei, luna aceasta și în oricare altă lună”.

Drept reacție la acest comunicat, fanii au postat mesaje de încurajare și felicitare, remarcând că Nickelodeon a ales să dezactiveze comentariile la această postare.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ???? ⁣

