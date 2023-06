Theo Rose a născut în cursul zilei de miercuri, 14 iunie 2023! Aceasta și partenerul ei de viață, Anghel Damian, au devenit părinți de băiat pentru prima dată!

Este zi de sărbătoare pentru Theo Rose și Anghel Damian! Vedeta în vârstă de 25 de ani a adus pe lume un băiat perfect sănătos în cursul zilei de miercuri, 14 iunie 2023! Aceasta, alături de regizor, s-a îndreptat dis-de-dimineața la un spital privat din Capitală, acolo unde a fost supusă unei operații de cezariană.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit” – a mărturisit Theo Rose, la Pro TV, acum câteva săptămâni.

Vedeta și-a făcut apariția la clinică în jurul orei 06:00 dimineața, alături de partenerul ei de viață. Anghel Damian a fost extrem de atent cu iubita lui, ajutând-o cu geanta de maternitate. Cei doi au pășit încrezători și fericiți în spitalul privat, unde Theo l-a adus pe lume pe Sasha Ioan.

Nașa de botez a copilului va fi nimeni alta decât sora artistei, Raluca Diaconu.

Sursă foto: Theo Rose/Instagram

