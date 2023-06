Theo Rose, primele imagini cu bebelușul Sasha Ioan: „Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje!”

Într-una din fotografii, mămica îl ține la piept pe Sasha Ioan, iar în altă fotografie apare Anghel Damian cu bebelușul în brațe.

Imaginile au fost însoțite și de text în care Theo Rose le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase și gândurile bune. (Vezi imaginile cu bebelușul Sasha Ioan în GALERIA FOTO de mai sus)

„Multumesc tuturor pentru gânduri și mesaje! Să vă bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat si pe noi sa vedem cati oameni ne sunt alaturi! Pe scurt, deși va urma și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu moț decât alte nașteri. A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă, deși am fost mai ingrozita de operatie decat de nasterea naturala, am avut incredere in dna. Dr Coravu care mi-a inspirat siguranță și liniste pe tot parcursul sarcinii si a avut dreptate. A fost o operatie pe care am parcurs-o linistit, fara panica sau frica și le multumesc tuturor doamnelor asistente si doamnelor dr. care au luat parte la nasterea noastra.

Până și refacerea se întâmplă frumos, cu foarte puțină durere momentan. Sasha a reușit din prima să mănânce de la sân, a știut ce are de facut. E frumusel tare, zdravan, 3 800g si 54 cm. Dumnezeu stie cum a stat bietul copil in garsoniera confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar ii multumim ca ne-a ascultat rugaciunile si e sanatos. In sfarsit am inteles si noi cum se simte bucuria asta de parinti. Vă mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit cu mine in timpul sarcinii. M-ati ajutat sa inteleg ca ce traiesc si gandesc e cat se poate de normal.

Despre Anghel vreau să spun doar că e o mare binecuvântare în viața mea iar Sasha e foarte norocos că s-a născut din așa un om minunat. Dumnezeu să-l țină sănatos! Și pe noi toti!”, a scris vedeta.

Theo Rose a născut miercuri, 14 iunie, un băiețel perfect sănătos, la o clinică privată din Capitală.

Fotografii: Instagram