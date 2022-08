Victoria Beckham, criticată dur pentru modelul ales în noua sa campanie de lenjerie intimă: "Atât de șocant! Biata fată!"

Victoria Beckham a lansat recent o colecție tip capsulă de lenjerie intimă, însă reacția fanilor nu a fost cea așteptată. Femeia de afaceri și creatoarea de modă, în vârstă de 48, de ani, a fost dur criticată de fani din cauza modelului ales pentru ședința foto în lenjerie intimă.

Totul a început atunci când soția lui David Beckham a publicat pe rețelele sociale câteva fotografii de promovare a noii sale colecții de lenjerie intimă. În imaginila respective apare un model, pe nume Morgan Porter, cu un aspect tineresc, ce a îngrijorat publicul care a considerat că este prea tânără pentru a poza în lenjerie intimă.

"Acest lucru este rău. Ar trebuie să fie scoasă (postarea) imediat. Cum ai putut să crezi că acest lucru este în regulă?", "Atât de șocant! Biata fată pare atât de tânără ... fotografiile ar trebui să fie eliminate.", "Așteaptă! Ce! Chiar așa?! Cu TOT ce se întâmplă în aceste zile cu exploatarea copiilor, traficul de copii, etc., etc., etc., etc., etc.....ASTA! NU este de bun gust!, au fost doar câteva dintre reacțiilor persoanelor care au criticat-o dur pe Victoria Beckham.

Însă, în ciuda criticilor fanilor, acesta nu este primul job în calitate de model al tinerei. Morgan Porter a semnat cu agenția Storm Models, a realizat campanii pentru Louis Vuitton și a defilat pe podium pentru Victoria Beckham și Jil Sander.

Nu este pentru prima data când Victoria Beckham este dur criticată pentru modelele alese în cadrul campaniilor de promovare a colecțiilor sale de haine. În 2019, aceasta a fost pusă la zis după ce oamenii au considerat că brandul ei a folosit un model "scheletic", care arăta "rău", spunând că promovează o imagine corporală nesănătoasă.

