VIDEO Momentul teribil în care un carusel plin cu oameni se prăbușește subit

Momente terifiante au avut loc într-un parc de distracții din Ajmer, India! Un carusel plin cu oameni s-a prăbușit într-o fracțiune de secundă, sub ochii îngroziți ai martorilor.

Videoclipul a fost filmat într-un parc de distracții foarte cunoscut din India și arată cum suportul rotativ de pe turnul metalic, care se funcționa în mod obișnuit, se prăbușește cu brutalitate de sol.

Îngroziți, unii martori încep să strige și să cheme ajutoare, în timp ce alții se îndreaptă cu rapiditate către locul accidentului. 11 persoane au fost rănite și mai apoi transportate la spital.

In Ajmer, Rajasthan; India. ????

Safety and human lives take a backseat when corrupt officials and theme park operators cut corners

pic.twitter.com/Jh65KahY99