VIDEO VIRAL. Cum a reacționat avocata lui Johnny Depp când a fost întrebată dacă are o relație cu actorul

Love is in the air sau strategie de marketing? Se pare că nu vom ști prea curând dacă între Johnny Depp și frumoasa lui avocată s-a înfiripat ceva.

Camille Vasquez a devenit celebră în social media după ce a intrat în echipa de avocați a lui Johnny Depp. Filmulețele în care o pune în dificultate pe Amber Heard în sala de judecată au făcut deliciul internauților.

Camille Vasquez s-a remarcat din prima zi a procesului, când a contracarat fiecare strategie a echipei actriței Amber Heard.

Mii de filmulețe în care Johnny și Camille își aruncă priviri languroase, se îmbrățișează sau se pupă pe obraji la final de ședință au început să circule pe internet. Cum era de așteptat, au apărut zvonuri că între cei doi ar fi mai mult decât o relație avocat-client.

Un reporter a întrebat-o recent dacă are o relație cu Johnny Depp. Îmbrăcată într-un deux-piece alb și cu un zâmbet radiant, Camille tocmai ieșea din tribunal când a fost oprită de reporterul de la TMZ.

“Bună, Camille! Oamenii vor să știe, te vezi cu Johnny Depp? E peste tot pe internet. Poți să ne spui, da sau nu?”, i-a spus jurnalistul.

Deși ar fi putut opri speculațiile apărute în presă, Camille a refuzat să răspundă la întrebare. Ea nu s-a putut abține și a izbucnit în râs, apoi a mers să-i salute pe fanii actorului, care o văd ca pe un fel de salvatoare a starului hollywoodian.





Filmulețul cu reacția avocatei s-a viralizat rapid și a adunat peste 27,3 milioane de vizualizări pe TikTok.

Camille reprezintă casa de avocatură Brown Rudnick, cu sediul în Orange County, California, și e specializată în litigii și artibraj. Principala activitate constă în preluarea cazurilor de defăimare deschise de reclamanți, similare celui inițiat de Johnny Depp.

Ce studii are Camille Vasquez

Vasquez a absolvit Universitatea Southern California, în 2006, cu titlul Magna Cum Laude, și Școala de Drept Southwestern, în 2010.

A primit premiul One to Watch din partea The Best Lawyers in America pentru 2021-2022, o distincție care recunoaște excelența în practica judiciară.

Camille Vasquez nu e căsătorită și nu are copii, însă, conform TMZ, este într-o relație cu un agent imobiliar britanic.

Fotografii: Profimedia Images/ Getty Images