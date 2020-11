Anamaria Prodan are Covid-19. ”Îmi petrec majoritatea timpului în pat”

Pe fondul pandemiei de coronavirus, România înregistrează un număr semnificativ de cazuri, iar vedetele nu sunt ocolite de această afecțiune.

Cea mai recentă veste vine din partea Anamariei Prodan, care a anunțat că are Cvid-19. Acesta spune că nu are simptome grave, dar că se simte obosită și își petrece cel mai mult timp în pat.

„Am avut noroc că mi-am făcut testul și a ieșit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid-19, așa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului în pat”, a declarat Anamaria Prodan pentru playtech.ro

Anamaria Prodan crede că a fost infectată cu noul coronavirus după ce a avut o întâlnire cu cei din conducerea clubului Hermannstadt.

Aceasta acuză dureri de cap puternice și febră.

