BRUJA, Amuly și NOSFE vin la Iași, la cel mai creativ festival al verii - Romanian Creative Week

BRUJA, Amuly și NOSFE vor susține show-uri de muzică live la Iași, în Grădinile Palas Mall, în perioada 4 – 6 iunie 2021, în cadrul primei ediție a Musicalling, găzduit de Romanian Creative Week, (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești și primul mare eveniment cu public organizat anul acesta în România.

Revelația anului 2020, BRUJA este artista care își abordează muzica cu versatilitatea unei vrăjitoare care a găsit formula ideală pentru a îmbina rădăcinile din urban cu sentimentul din indie. BRUJA va concerta la Iași pe 4 iunie, de la ora 18:45, la Czech In - Resto Brewery.

Artist cu puternice rădăcini hip-hop, Amuly reprezintă combinația sclipitoare dintre old și new school. Timbrul recognoscibil, dicția curată și un vibe fresh îi determină și pe cei mai mari piloni ai industriei muzicale să admită evoluția muzicii actuale. Amuly va susține un show live sâmbătă, 5 iunie, de la ora 19:00, la Czech In - Resto Brewery.

NOSFE este deja un nume consacrat în peisajul muzical din România și unul dintre cei mai de seamă contribuitori în evoluția peisajului muzical. Alături de SATRA B.E.N.Z., NOSFE a adus muzica trap publicului din România. Acesta va susține un show live duminică, 6 iunie, de la ora 18:00, la Czech In - Resto Brewery.

Timp de trei zile, Musicalling va aduce 9 artiști de succes pe scenele amplasate în locațiile partenere din Grădinile Palas Mall, pentru prima dată în 2021, inima Iașului devenind astfel capitala muzicii de azi.

Concertele vor putea fi urmărite atât live, în locațiile partenere din Ansamblul Palas Mall – grădinile Palatului, Tribeca și Czech In, cât și online, pe paginile de Facebook și de Instagram, precum și pe canalul de Youtube al evenimentului Romanian Creative Week.

Despre Romanian Creative Week:

Iașul se va transforma, între 2 și 6 iunie 2021, în nucleul creativității din România, găzduind, în cadrul Romanian Creative Week, nume sonore din domenii precum modă, arhitectură, muzică, film, publicitate, new media, design industrial. RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.