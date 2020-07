Competiții periculoase organizate de tinerii din Alabama: "Cine se infectează primul cu COVID, primește bani"

În plină pandemie de coronavirus, tinerii din statul Alabama organizează concursuri halucinante. Aceștia se întrec în competiții "COVID-19" pentru a vedea cine contactează primul virusul.

Autoritățile americane au descoperit că există și un premiu în bani pentru prima persoană care este testată pozitiv cu SARS-COV-2, potrivit CNN.

Jurnaliștii de la CNN scriu că întâlnirile au loc în Tuscaloosa, iar persoanele deja infectate sunt invitate să participe pentru ca și alți participanți să se îmbolnăvească. Informațiile au fost oferite de Sonya McKinstry, consilier local în Tuscaloosa.

"Inițial am crezut că sunt doar simple zvonuri, dar după ce am realizat câteva cercetări și am discutat cu medicii, s-a dovedit că informațiile sunt adevărate", a mai adăugat McKinstry.

Randy Smith, șeful pompierilor din oraș, a povestit că tinerii participă la petreceri fără să aibă în vedere măsurile de protecție și sfidând regulile de distanțare socială. În plus, loc în cadrul acestor întruniri se asigură contra unei sume de bani. "Cine se infectează primul cu COVID, primește bani", a declarat acesta.

Prima persoană care este testată pozitiv pentru COVID-19 și dovedește că este infectată primește drept "premiu" banii strânși din vânzarea biletelor.

Autoritățile și oficialii colaborează în încercarea de a descuraja astfel de competiții periculoase și de a limita numărul de îmbolnăviri.

"Este o problemă de sănătate publică. Oamenii mor și nu există niciun remediu", a mai spus McKinstry.

În Tuscaloosa a fost adoptată și o ordonanță privind obligativitatea purtării mștilor de protecție. Aceasta va intra în vigoare începând de luni.