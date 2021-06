După succesul de la Camera Deputaților, Teatrul Grivița 53 continuă demersul în Senatul României

Inițiativa Grivița 53 de a construi de la zero primul teatru privat după 75 de ani, a reușit să stârnească un imens val de interes în Parlamentul României. Demnitarii au fost mișcați de demersul binecunoscutei regizoare Chris Simion – Mercurian și au ales să devină ctitorii acestui edificiu cultural unic.

“Prezența noastră în Parlament este o invitație. A fi sau a nu fi ctitor Grivița 53 este o alegere care vorbește despre tine ca om, nu despre tine ca politician. Demersul nostru este valoros tocmai pentru că este independent, se naște prin efortul comunității și nu se înclină politic”, spune Chris Simion – Mercurian, inițiatoarea proiectului.

Printre cei care au devenit ctitori după ce au achiziționat cărămida Grivița 53 se află Florin Cîțu, Ludovic Orban, Dan Barna, Iulian Bulai, George Tuță, Ștefan Mușoiu, Simonis Alfred Robert, Silviu Macovei, Alexandra Presură, Anca Dragu, Nicoleta Pauliuc. Campania “Vindem cărămizi. Construim un teatru.” i-a sensibilizat și pe unii funcționari care, deși nu dispun de aceleași salarii precum cele ale demnitarilor, au ales să pună o cărămidă la construcția acestui teatru.

După 3 zile de maraton la Camera Deputaților, Teatrul Grivița 53 a vândut 215 cărămizi ctitor, reușind să strângă 56.975 de lei (aproximativ 11.600 de euro). Tabăra cu cărămizi se mută săptămâna viitoare la Senat, ocazie cu care senatorii pot achiziționa cărămizi atât pentru propria persoană, cât și pentru copii sau alți membri al familiei. O cărămidă Grivița 53 are valoarea de 53 Euro (sau 265 lei) și poate fi achiziționată atât cu cardul, cât și cash. Cărămizile ctitor Grivița 53 vor fi expuse la intrarea principală A1, în holul central de la Senat timp de 3 zile, în perioada 14-16 iunie, între intervalul orar 11-18.





“În 2016 am vândut casa bunicii mele și cu banii câștigați am cumpărat terenul din Calea Griviței nr. 53, locul pe care urmează să construim teatrul. În 2017 am demarat campania de strângere de fonduri și am participat la cea mai importantă competitiție de arhitectură sustenabilă din Europa, la Marsilia. A fost prima dată când România a urcat pe podium în acest concurs. Au fost 5.085 de proiecte participante și doar 7 câștigători, iar Grivița 53 s-a aflat printre ei obținând «Acknowledgement Prize». În 2018 am aflat că am cancer, am pus proiectul pe hold, am schimbat prioritățile și m-am concentrat pe vindecare. În 2019 am revenit și am continuat demersul. În 2020 a urmat al doilea an de pauză din cauza pandemiei. În 2021 mi-am propus să strângem suma necesară începerii șantierului. Până în prezent am strâns 380.000 Euro, plus 75.000 Euro care urmează să intre în contul proiectului din partea a două multinaționale. Am 23 de ani de când fac teatru independent și mai bine decât mine nu știu cine poate vorbi despre necesitatea acestei inițiative. Unii construiesc ziduri care ne separă. Noi construim ziduri care ne unesc!”, spune Chris Simion – Mercurian.

Acest demers este susținut de numeroase personalități care au făcut sau fac performanță în domeniul lor de activitate, printre care îi amintim pe violonistul Alexandru Tomescu, muzicianul A.G.Weinberger, olimpicii Mihai Covaliu, Ivan Patzaichin, Valeria Răcilă van Groningen, alpinistul Alex Găvan, medicul Cristina Berteanu, criticul Marina Constantinescu, scriitorii Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Mihai Șora, Nora Iuga, Matei Vișniec, scenografele Maria Miu și Iuliana Vîlsan, pictorii Gheorghe Fikl, Francisc Chiuariu, Dumitru Gorzo, regizorii de film Corneliu Porumboiu și Cristian Mungiu, producătoarele Ada Solomon și Miruna Berescu, precum și actorii ctitori Oana Pellea, Maia Morgenstern, Marius Manole, Marian Râlea, Rodica Mandache, George Ivașcu, Medeea Marinescu, Ilona Brezoianu, Ada Milea și mulți alții.

Detalii despre proiect pe www.grivita53.ro