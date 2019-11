Horia Brenciu, concert la Sala Palatului în decembrie: ”Sunt cine vreau să fiu!”

Pe 18 și 19 decembrie, Horia Brenciu și HB Orchestra vă așteaptă la un spectacol extraordinar, la Sala Palatului.

Despre concertul intitulat ”Sunt cine vreau să fiu!”, Horia Brenciu spune: ”În ‘89 aveam 17 ani.

Aceste rânduri, pe care le scriu acum, nu aveau loc fără acel an... La fel și prezența mea în București, la fel și cariera mea. Familia mea, orchestra mea, albumele mele, emisiunile la care am participat, oamenii pe care i-am cunoscut, drumurile pe care le-am făcut, concertele la care am participat, toate astea și încă multe altele care ma înconjoară și la care țin nu apăreau in viața mea fără evenimentul din 1989, căruia i-am spus: REVOLUȚIE.

Atunci, am cunoscut libertatea, un concept pe care de #30ani încerc sa îl înțeleg și să mă bucur de el în cel mai onest și uman mod cu putința.

Hai sa ne bucurăm de libertatea celor #30ani.

Astăzi sunt cine vreau sa fiu.

Hai sa ne bucurăm de muzica, de prietenie, de iubire și de un spectacol. La #30ani de libertate. La Sala Palatului pe 18 decembrie ora 19.30”. Biletele aici