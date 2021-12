IRON MAIDEN cântă în 2022 în România

Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN, canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Biletele se pun in vanzare pe 6 decembrie la ora 10:00 pe iabilet.ro iar primele 500 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird. Membrii Fan Clubului Iron Maiden au acces la bilete mai devreme. Invitatii speciali la Bucuresti sunt germanii de la Lord Of The Lost care vor canta in deschiderea concertului.

Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia.

Showul a fost deja vazut de aproape doua milioane de fani din intreaga lume, fiind considerat atat de acestia cat si de jurnalisti una dintre cele mai extravagante si spectaculoase interpretari live din punct de vedere vizual, cuprinzand hituri din intreaga cariera a formatiei.

Showul din 2022 va cuprinde si piese de pe noul album de studio, "Senjutsu". Formatia a urcat pe scena ultima data in Romania in 2016, deci acum va fi pentru prima oara cand fanii romani vor putea fi martori la celebrul show Legacy si vor auzi in premiera live piese ale trupei.

Managerul Iron Maiden, Rod Smallwood a declarat:

"Vara urmatoare vom putea in final sa sustinem marele turneu pe stadioanele din Europa pentru Legacy of the Beast care trebuia sa aiba loc in 2020 si care a fost reprogramat de doua ori. Suntem incantati sa adaugam la acest turneu cateva dintre marile orase din Europe de Est, reusind sa ajungem si in Ucraina unde nu am cantat niciodata. Vom face cateva modificari in cadrul productiei scenice si setlistului pentru a include si piese de pe noul album 'Senjutzu' lucru ce va transforma Legacy of the Beast intr-un show mai spectaculos decat versiunea originala. Dar sa fiti siguri ca vom include toate hiturile si elementele originale ale turneului precum Spitfire, Icarus, Hell, aruncatoare de flacari, elemente pirotehnice si nu numai. In acelasi timp vom adauga si elemente noi iar Trooper Eddie va avea o comeptitie serioasa in noua 'lume' Senjutsu pe care am gandit-o"

Solistul Iron Maiden, Bruce Dickinson a adaugat:

"Abia asteptam sa ne intoarcem in Europa anul viitor si este grozav ca am putut sa adaugam Bucurestiul si celelalte concerte din Europa de Est, orase mari cu fani grozavi. Sunt entuziasmat pentru noile schimbari ale productiei scenice si abia astept ca toata lumea sa vada ce le-am pregatit. Intreaga formatie s-a bucurat de turneul Legacy iar acum abia asteptam sa ne intoarcem la drum, sa cantam live, sa ne distram si sa ne reintalnim cu toata lumea."

Iron Maiden, legendele heavy metalului, nu mai au nevoie de nicio prezentare! Dupa concerte sustinute in fata a milioane de oameni din intreaga lume, dupa 17 albume de studio si zeci de Discuri de Platina si de Aur, Iron Maiden si-au castigat un loc in istoria muzicii, nu doar a metalului.

Dupa 46 de ani de activitate, Iron Maiden au devenit o insitutie. Este una dintre cele mai influente formatii din istorie, muzica sa conturand de la trupe ca Metallica, Slayer, Anthrax pana la Avenged Sevenfod, Ghost, Trivium sau Slipknot doar pentru a numi cateva, insa influenta Maiden se extinde si asupra formatiilor din zona de metal extrem precum Death, My Dying Bride, Moonspel, Cannibal Corpse sau Sepultura.

Iron Maiden revin in Romania si aduc cu ei cel mai recent material discografic, 'Senjutsu'. Vorbim de cel mai bine plasat disc in US Billboard al trupei, care a ajuns pe pozitia 3, depasind clasicile 'Powerslave si 'Number Of The Beast'. In plus, 'Senjutsu' a ajuns pe prima pozitie in peste 15 topuri din intreaga lume, dominand clasamentele din Europa.

Discul a fost lansat pe 3 Septembrie 2021 si s-a bucurat doar de review-uri pozitive din partea criticilor dar si a fanilor. Pana si Bruce Dickinson a declarat ca se numara deja printre albumele favorite semnate Iron Maiden. Vom asculta piese de pe Senjutsu precum si multe alte 'imnuri' consacrate Maiden la concertul de la Bucuresti!

Biletele se pun in vanzare in 3 categorii, Aces High in fata scenei, The Beasts in spatele acestea si apoi Troopers si au urmatoarele preturi:

Earlybird: primele 500 de bilete din fiecare categorie

Aces High - 399 lei

The Beasts - 339 lei

Troopers - 259 lei

Presale:

Aces High - 449 lei

The Beasts - 369 lei

Troopers - 289 lei

La acces:

Aces High - 480 lei

The Beasts - 400 lei

Troopers - 320 lei

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 15 lei.

Se pun in vanzare doar 3500 de bilete la categoria Aces High si 3500 la The Beasts. In total se pun in vanzare doar 15.000 de bilete.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Copiii sub 2 ani au acces gratuit insotiti de un adult posesor de bilet valabil.

Recomandam fanilor care vin cu copii sub 10 ani sa le proteje acestora urechile cu casti speciale. La concert volumul va fi puternic si acesta poate afecta auzul copiilor.

Organizatorii vor pune la dispozitie suficiente puncte de vanzare a bauturilor pentru a evita cozile. Recomandam totusi sa veniti la concert din timp si nu inainte de ultima trupa. Este normal ca la orele de varf, fix inainte de intrarea pe scena a trupei cand se atinge capacitatea maxima a locatiei, barurile sa se aglomereze. Organizatorii vor oferi un program detaliat cu cateva saptamani inainte de concert. Accesul cu umbrele este interzis.

